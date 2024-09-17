رئيس الجمهورية: إنجاز مليوني وحدة سكنية ورفع منحة البناء الريفي

إلتزم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإنجاز مليوني وحدة سكنية جديدة من مختلف الصيغ، حتى نهاية عهدته الرئاسية الحالية.

وذكر رئيس الجمهورية، في كلمة له بعد أدائه اليمين الدستورية بقصر الأمم، رئيسا للجمهورية لعهدة ثانية، بإنجاز مليون و700 ألف وحدة سكنية، منذ بداية عهدته الأولى، حتى نهاية السنة الجارية.

وأكد الرئيس تبون، أن السكن المنجز لصالح الوطن، كله جزائري الصنع، من إسمنت وحديد، وأبواب ونوافذ وغيرها من مواد البناء.

وقال رئيس الجمهورية، أنه إلتزم في الحملة الإنتخابية، برفع منحة البناء الريفي إلى 100 مليون. مؤكدا أنه سيغلق نهائيا ملف مناطق الظل قبل نهاية السنة الأولى من عهدته الرئاسية الثانية.

كما إلتزم رئيس الجمهورية، برفع العلاوات والأجور قبل نهاية العهدة الحالية، لتصل إلى نسبة 100 بالمائة. مضيفا أنه سيتم رفع منحة التقاعد، حتى يتمكن المواطنون من العيش الكريم في آخر أعمارهم.