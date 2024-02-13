رئيس الجمهورية: إنشاء مناطق حرة للتبادل خلال السنة الجارية

ألقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، كلمة خلال اجتماع لجنة رؤساء دول وحكومات نيباد.

وأعلن رئيس الجمهورية، خلال الكلمة التي ألقاها، عن إنشاء مناطق حرة للتبادل خلال السنة الجارية.

وقال الرئيس تبون “الجزائر ستعرف في 2024 إنشاء مناطق حرّة للتبادل بينها وبين أشقائها بداية بموريتانيا الشقيقة. ثم دول الساحل مالي والنيجر بالإضافة إلى دولتي تونس وليبيا”.

وأكد الرئيس تبون تمسك الجزائر بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والتكامل القارّي. مؤكدا على أهمية العمل لتحسين مستوى كفاءة عمليات التكامل الاقتصادي الإفريقي.

وحسب رئيس الجمهورية يتعلق هذا التكامل خاصة بتحسين البنية التحتية. من خلال زيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من الموارد الوطنية.

كما سيتم استخدام صناديق تطوير البنية التحتية الإقليمية والعالمية وغيرها من أدوات التمويل المُبتكرة – يضيف الرئيس تبون-.

وأكد الرئيس تبون على تحسين الشبكات الإقليمية للإنتاج والتجارة من خلال تعزيز القدرات الإنتاجية. واستمرار المساعي لتعزيز دور القطاع الصناعي والانخراط في سلاسل القيمة المضافة عالميًا، عبر تحفيز تنوع الصناعات الإفريقية.