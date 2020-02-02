رئيس الجمهورية: إيداع مبلغ 150 مليون دولار أمريكي بالبنك المركزي التونسي كضمان

أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إيداع مبلغ 150 مليون دولار أمريكي بالبنك المركزي التونسي، كضمان، وذلك في إطار مزيد تعزيز علاقات الأخوة والتضامن بين البلدين الشقيقين.

من جانب آخر، عبّر الرئيسان عن ارتياحهما للمستوى المتميز للعلاقات الثنائية.

وأكدا العزم على تطوير هذه العلاقات، وفق مقاربة جديدة بناء على طموحات الشعب الواحد في تونس والجزائر، تقوم على وضع شراكة للتشاور والتنسيق الاستراتيجي بين الجانبين.

وأكد الرئيسان على أهمية بناء المغرب العربي الكبير ودفع العمل المغاربي المشترك في اتجاه تحقيق تطلعات شعوب المنطقة.