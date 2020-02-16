رئيس الجمهورية: ابتعدوا عن سياسة “الزردات” والتبذير خلال الزيارات الميدانية

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، المسؤولين والوزراء والولاة بضرورة الإبتعاد عن سياسة الزردات والتبذير خلال زياراتهم الميدانية.

وقال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اشرافه على افتتاح إجتماع الحكومة مع الولاة، “غابت الرقابة في التنمية المحلية “، وأضاف “لا حسسب ولارقيب”.

وأكد رئيس الجمهورية أن كل شيء “سيتغير من اليوم فصاعدا”، وأكد “ستكون هناك مقاييس للعمل، ونوكل عليكم ربي”.

وامر رئيس الجمهورية في السياق ذاته المسؤولين قائلا “الزيارات الميدانية يجب أن تختصر لمن يهمه الأمر وفقط”، مشيرا “يجب أن تخصص لحل مشاكل المواطنين لا للتباهي”.

وأمر رئيس الجمهورية المسؤولين بضرورة تقليص عدد السيارات أثناء الزيارات الميدانية للمسؤولين قائلا “لماذا 30 سيارات ممتابعة أثناء كل خرجة، يجب أن نقلص كل هذا”.

وقال رئيس الجمهورية “الزيارات يجب أن تخصص لمن يهمه الأمر وفقط”، وقال “التنقلات وغن استوجبت الضرورة يجب الإستعانة بالحافلات كوسيلة للنقل”.