رئيس الجمهورية: استحداث 700 وحدة اقتصادية في 3 أشهر وخلق 52 ألف منصب شغل

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، إن نتائج القرارات التي تم اتخاذها سابقا، مكنت من استحداث ما بين 600 و700 وحدة اقتصادية. بينها مجهرية، وصغيرة، ومتوسطة، وكبيرة. “الأمر الذي ساهم في الرفع من قيمة التنمية المحلية “.

كما أشار الرئيس تبون خلال لقاء الحكومة ولاة، إلى أن هذه القرارات مكنت ايضا من استحداث 52 ألف منصب شغل. “في وقت يشهد فيه العام تقهقرا اقتصاديا.

وأكد رئيس الجمهورية، أن الولاة شاركوا في حلحلة المشاكل التي كانت تعيق المؤسسات لأسباب بيروقراطية أو فراغات تشريعية.

في حين، افاد الرئيس تبون، أن الدولة تسعى إلى تثبيت الحوكمة الجديدة من خلال تنويع مصادر التمويل وتحسين أساليب التسيير. قائلا “المرحلة هي مرحلة تحديات استراتيجية قائمة على الأمن الطاقوي الغذائي والمائي”.

وعن اللقاء الحكومة-الولاة، أشار رئيس الجمهورية، إلى أنه يهدف إلى إعطاء فعالية أكبر لعمل الجماعات المحلية. “ويرمي إلى تتبع مدى تنفيذ القرارات برؤية جديدة بهدف إحداث التغيير اللازم في الذهنيات والممارسات”. “للقضاء على البيروقراطية والطفيلية”.