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رئيس الجمهورية: استقلالنا ناقص ما دامت فلسطين لم تستقل وعلى هذا المبدأ نمشي ونسير

بقلم نسرين محفوف
رئيس الجمهورية: استقلالنا ناقص ما دامت فلسطين لم تستقل وعلى هذا المبدأ نمشي ونسير
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قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إن الجزائر تعتبر استقلالها ناقصا ما دامت فلسطين لم تستقل.

وأورد الرئيس تبون في حوار مع قناة cctv الصينية “نعتبر استقلالنا ناقص. ما دامت فلسطين لم تستقل وعلى هذا المبدأ نمشي ونسير حتى نصل الى دولة فلسطين كاملة الحقوق. تشرذم الشعوب ضعف وقوة الشعوب في وحدته”.

وأضاف رئيس الجمهورية ” الاخوة الفسطينيون قبلوا الاجتماع في الجزائر لان الجزائر لا تستغل أي أحد. نحن نناضل حاليا مع بعض الدول الاخرى ان تكون فلسطين عضو في الامم المتحدة ولو مستعمرة”.

وتحدث الرئيس تبون عن وجود محاولات لرجوع الاستعمار بوجه جديد. حيث قال “هناك محاولات لرجوع الاستعمار بوجه جديد. لكن اعتقد ان هذه الامور اصبحت صعبة على الاستعمار لان الشعوب اصبحت واعية. اليوم نرى ان الشعوب الافريقية اصبحت كلها واعية سياسيا وثقافيا”.

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