رئيس الجمهورية: استلمنا طائرة من الحجم الكبير واستأجرنا 6 طائرات أخرى لمجابهة الحرائق

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الجزائر استلمت طائرة من الحجم الكبير كما تم استئجار 6 طائرات أخرى لمجابهة الحرائق.

وخلال لقاءه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام -الذي سيبث سهرة اليوم عبر التلفزيونية والإذاعية الوطنية. ابتداء من الساعة التاسعة- أكد الرئيس تبون على تقوية عتاد الحماية المدنية لمجابهة الحرائق.

كما أشار الرئيس إلى أنه تم التغلب على الحرائق في ظرف 72 سا. في بعض المناطق التي شهدت نشوب حرائق في الغابات.

من جهة أخرى ترحم الرئيس تبون على ضحايا الحرائق الأخيرة التي ضربت عدة ولايات من الوطن والتي أسفرت عن وقوع خسائر بشرية ومادية.

وبخص تحلية مياه البحر كشف رئيس الجمهورية أن الجزائر أصبحت أول بلد افريقي وثالث بلد عربي. في انتاج المياه باستخدام تقنية تحلية مياه البحر.

موضحا أن انتاج الجزائر الجزائر من المياه سيبلغ 1 مليار و400 مليون متر مكعب باستكمال انجاز محطات التحلية المبرمجة.