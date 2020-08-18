رئيس الجمهورية: استيراد الوقود ممنوع ابتداءً من 2021

أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، أنه قد تم الاتفاق مع شركة سوناطراك، وتم المنع الكلي لإستيراد الوقود، ابتداء من السنة المقبلة.

وأورد الرئيس تبون، في الندوة الوطنية للانعاش الاقتصادي والاجتماعي: “إبتداء من 2021 ممنوع استيراد ولو لتر والحد من الوقود، ونفس بالنسبة للفوسفات والمواد الأخرى”.

وشدد رئيس الجمهورية، في كلمته على ضرورة الخروج من اقتصاد الريع المبني على المحروقات.

ودعا رئيس الجمهورية، المستثمرين، إلى استعمال المادة الأولية المحلية وتثمينها، والخروج من الإرتباط مع الخارج في استيراد المواد الأولية والعتاد والآلات، مشيرا إلى أنه بالرغم من كل هذا فإن المنتوج النهائي ربما لا يباع وتكون الخسارة كبيرة.

وأكد الرئيس تبون، على استعمال المواد الأولية الموجودة عندنا وهي الخطوة الأولى في بناء الإقتصاد الجديد.

مضيفا أننا بحاجة إلى مصانع حقيقية وعدم بيع المنتوج الخام خاصة المواد التي ترد ربحا للوطن.

وذكر رئيس الجمهورية، أن هناك بعض المصانع تدخل العملة الصعبة بمجموع حوالي 200 أو 300 دولار مع بعضهم في السنة، مؤكدا أننا بحاجة لمصانع أكبر، وربح أكثر.

كما دعا الرئيس تبون، إلى ضرورة التعريف بالمنتوجات الوطنية، مشيرا إلى أن هناك بعض المصانع منتشرة عبر الولايات تتنتج نفس المنتوج دون أن تعلم ذلك، في حين توجد مصانع أخرى تستورد نفس المنتوج دون علمها بتوفره بالبلاد.