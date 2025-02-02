رئيس الجمهورية: اقترحت على الأسد قبل سقوطه أن تتوسط الجزائر بين نظامه والمعارضة

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إنه قبل سقوط نظام الأسد، أرسل إلى سوريا مبعوثا واقترحت على الأسد أن تتوسط الجزائر بين نظامه والمعارضة.

وأضاف الرئيس تبون في حواره مع صحيفة “لوبينيون” الفرنسية، “أن مبادرة الجزائر للتوسط وإقامة حوار بين نظام الأسد والمعارضة كانت تحظى بموافقة الأمم المتحدة لكن لم يكتب لها النجاح.”

وتابع رئيس الجمهورية: “واجهت الجزائر اعتراضات لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية عام 2022.”

كما أكد الرئيس أن الجزائر رفضت دوما المجازر في حق السوريين وأبلغت الرئيس السابق ذلك بكل حزم ، ودعمت الحوار السياسي لحل الأزمة.