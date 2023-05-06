قناة النهار رئيس الجمهورية: اكتشفنا قنوات لا تؤمّن موظفيها لدى الضمان الاجتماعي وجرائد لديها ديون لدى المطابع بقلم النهار أونلاين نشر في 06 ماي 2023 - 23:35 شارك غرِّد أرسل 13 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/LLHeC اقرأ أيضا ندوة صحفية لوزير التربية على هامش زيارة عدد من المؤسسات و مشاريع القطاع بباتنة قناة النهار 27 أفريل أول أيام العيد من بلاطو النهار مع نجوم الشاشة الجزائرية..كل عام و أنتم بخير قناة النهار 21 أفريل أبطال الدّامة رؤوف وبلال خلّطوها بالشطيح في بلاطو النهار قناة النهار 22 أفريل مراد خان: صبيحة العيد قهوة حليب بالتشاراك والبنيون لازم قناة النهار 22 أفريل مشاهد صـ.ـادمة لإعتـ.ـداء عصـ.ـابة على أحد المحلات التجارية بالقبة في العاصمة قناة النهار 29 أفريل إشراق بريتال: "الجمهور آمن بلي أنا مسمومة وهذه هي الحقيقة" قناة النهار 17 أفريل الشيخ النوي: قنوات مياه الشروب مطرطقة في حي الزاوية بتبسة والماء ضائع قناة النهار 27 أفريل في أول أيام العيد.. النهار ترصد الأجواء من داخل المصالح الإستشفائية قناة النهار 22 أفريل ""محمد أمين خادري: "هكذا دخلت لعالم التمثيل وشاركت في" يما" و"الدامة قناة النهار 16 أفريل غليزان : تضرر محاصيل إنتاج الحبوب بالمحيطات غير المسقية و الفلاحون يحولونها الى أعلاف قناة النهار 25 أفريل