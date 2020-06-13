رئيس الجمهورية.. الأيام القادمة قد تعرف رفع التعليق عن بعض النشاطات التجارية

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رئيس الجمهورية.. الأيام القادمة قد تعرف رفع التعليق عن بعض النشاطات التجارية
بقلم أسماء.ع

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن امكانية رفع التعليق  عن بعض النشاطات الاقتصادية.

وقال الرئيس تبون في إجابته على أسئلة الصحافيين،  “الأيام القليلة القادمة قد تعرف رفع تعليق النشاط عن بعض النشاطات التجارية”.

ورغم إقراره بوجود تأثير متعدد الجوانب للجائحة, إلا أن الرئيس قلل من التأثير المالي قائلا: “من الناحية المالية, ليس هناك تأثير كبير لأننا أخذنا احتياطاتنا”.

وأكد تبون أن دعم الدولة للطبقة المتضررة “سيصل الى أبعد حد” وأن الدولة “لن تتخلى عن الشباب البطال” وأن “التضامن الوطني سيبقى ولن يضيع أحد”.


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