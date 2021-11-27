رئيس الجمهورية: الإجماع التام غير ممكن والمعارضة حق مكفول

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إن الإجماع التام والمطلق غير ممكن في العالم وليس في الجزائر فقط، مشيرا إلى أن الإجماع أصبح يثير الشكوك.

وأورد الرئيس تبون، في تصريحات صحفية على هامش إدلائه بصوته الإنتخابي، في محليات 27 نوفمبر، اليوم السبت أن “الجزائر ماشية إلى مستقر لها، باقتصادها، وسترسخ ديمقراطية حقة، لا ديمقراطية عصابة”.

وفي إجابته على أسئلة الصحفيين، قال رئيس الجمهورية، إن الدولة الجزائرية تحترم المعارضة، بشرط عدم الوصول إلى العنف وإلى ما لا يحمد عقباه. مؤكدا إن المعارضة السياسية والفكرية مسموح بها.

كما تحدث الرئيس تبون، عن قانون سيصدر قريبا، حول المس بالمؤسسات وغلقها وتحريف أصوات المواطنين، وهو الآن على طاولة المجلس الشعبي الوطني.

ومن جهة أخرى، أشار رئيس الجمهورية، إلى أن الشباب أصبح يمثل الأغلبية في الوطن، وأغلبيتهم متخرجون من الجامعة، لذلك فإننا اليوم لن نختار من يملك مستوى بسيط لتسيير أمة مثقفة في أغلبيتها.

الرئيس تبون: مراجعة جذرية للجماعات المحلية سنة 2022

كما أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إن الدولة الجزائرية ستعمل على مراجعة جذرية للجماعات المحلية سنة 2022.

وأورد رئيس الجمهورية: “ليست هناك صلاحيات كبيرة للمجالس البلدية حاليا لكن سنراجع ذلك جذريا في 2022”

مضيفا: “أنا شخصيا ومنذ تخرجي في 1969، وحتى لماضي قريب جدا، إبن الجماعات المحلية. والبلديات اليوم هي الخلية الأساسية للدولة الجزائرية”.

وأشار الرئيس تبون، إلى أن هناك من بين 1541 بلدية عبر الوطن، ما يفوق 900 بلدية فقيرة جدا، فيما تتواجد بلديات أخرى غنية.

ولأجل المساواة بين البلديات الغنية والفقيرة، كشف رئيس الجمهورية، إن هناك تغيير في قانون البلدية والولاية سنة 2022. ويأتي هذا القانون لإعطاء البلديات إمكانيات لتتبنى سياستها، والتي تتماشى مع إمكانياتها المالية.

وحول مناطق الظل، أورد رئيس الجمهورية، إن تواجدها داخل البلديات، معناه أنها لم تصل للتنمية. مشيرا إلى أن الدولة ماضية في تحقيق التنمية بمناطق الظل، عن طريق توفير الغاز والكهرباء والمطاعم المدرسية وغيرها من المرافق.

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