رئيس الجمهورية: الإستمرار في إجراءات ردع المساس بالقدرة الشرائية

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الدولة حريصة على ضمان كرامة المواطن، وتكريس حماية حقوق المواطنات والمواطنين في صلب النصوص القانونية. ذات الصلة بالمسارات المهنية والتقاعد.

وأشار رئيس الجمهورية في رسالة التهنئة التي بعث بها إلى العمال بمناسبة اليوم العالمي للشغل المصادف لـ1 ماي من كل سنة. أنه تم إعداد نصوص قانونية ذات الصلة بالمسارات المهنية والتقاعد منها ما تم مؤخرا وتمديد فترة عطلة الأمومة. بالإضافة كذلك إلى تخفيض سن التقاعد لأساتذة أطوار التعليم الثلاث. أو تلك التي وجهنا الحكومة إلى إعدادها أو مراجعة وإثراء مضامينها. بهدف تثبيت الاستقرار الوظيفي. بالإضافة كذلك إلى الاستمرار في إجراءات ردع المساس بالقدرة الشرائية. من خلال محاصرة المضاربة والابتزاز والجشع.

كما أضاف رئيس الجمهورية، أن الجزائر المنتصرة تفاخر وتعول على بناتها وأبنائها العاملات والعمال. وهم يساهمون بنفس الإلتزام والوفاء للوطن - في هذه المرحلة – ومن مختلف مواقعهم. في وضع ملامح نموذج اقتصادي عصري، فهم الذين ترتكز عليهم التوجهات الاقتصادية الجديدة. والثروة المستدامة التي تتوفر على طاقة عظيمة القيمة من الشباب العالي التكوين، الحامل للمهارات والطموح، والقادر على تسخير الذكاء والتكنولوجيا. للاندماج في ديناميكية مقاولاتية على النحو المحرك للنشاط الاقتصادي في تجارب الدول الناشئة. وإلى هذا الجيل من شبابنا المنطلق إلى اغتنام فرص النجاح بمبادراته الخلاقة.

وتابع الرئيس تبون قائلا:” أتوجه بالتحية وأجدد له التشجيع اللامحدود، مثمنا فيه إرادات التحدي والتجديد الداعمة لقدرات البلاد الاقتصادية .. ومهنئا العاملات والعمال بالعيد العالمي للعمال. متمنيا لهن ولهم النجاح أينما كانت مواقعهم في كل القطاعات. وفي شتى النشاطات المنتجة للخير والنماء في جزائرنا الغالية.

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