رئيس الجمهورية : الإلغاء النهائي للرسوم الجديدة على إستيراد الأجهزة الإلكترونية للإستعمال الفردي

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء بالإلغاء النهائي للرسوم الجديدة على استيراد الأجهزة الإلكترونية للاستعمال الفردي.

وخلال لقاء دوري أجراه الرئيس تبون مع ممثلي الصحافة الوطنية، قرر تجميد الضرائب والرسوم على بعض المواد الإستهلاكية.

واوضح الرئيس أن الضرائب والرسوم تم فرضها على المواد الإستهلاكية قدرت بـ 5 بالمائة في قانون المالية لسنة 2022 تم تأجيلها لأنه ليس وقتها الان.

وفي ذات اللقاء أمر رئيس الجمهورية بإعفاء الخبازين من الضريبة على رقم الأعمال. وبهذا سيدفع الخبازون الضريبة على الفوائد فقط. وهذا القرار جاء من أجل الإبقاء على سعر الخبز المدعم كما هو. ودون الزيادة في ثمنه للمواطن.

كما قرر رئيس الجمهورية صرف منحة للبطالين قدرت بـ 13 ألف دينار مع بداية من شهر مارس مع الرعاية الصحية لهذه الفئة.

وصنغف الرئيس تبون قئة البطالين إلى 3 أصناف وهي: الصنف الاول خليط بين الشباب والكهول متكفلة بهم وزارة التضامن بينما الصنف الثاني الذين ينتظرون الادماج. في حين الصنف الثالث وهم البطالين.