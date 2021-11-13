رئيس الجمهورية: الإنتخابات في ليبيا تكرس سيادة وإرادة الشعب في إختيار ممثليه

دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة إقتراب الإنتخابات في ليبيا، إلى ضرورة احترام الموعد الليبي-الليبي بامتياز. والذي سيكرس إرادة وسيادة الشعب الليبي بجميع أطيافه ومكوناته في اختيار قادته وممثليه وتحديد مستقبل بلاده دون ضغوطات وإملاءات.

وقال رئيس الجمهورية في رسالته التي ألقاها وزير الخارجية رمطان لعمامرة أمس في مؤتمر باريس حول ليبيا. أن الجزائر تدعم بقوة مبادرة إستقرار ليبيا، ورحبت بالنهج السيادي الذي كرسته في التعامل مع الأوضاع بهذا البلد الشقيق.

كما أعرب الرئيس تبون عن أمله في أن تفضي مداولات هذا المؤتمر إلى تجديد العزم الجماعي للعمل بمقاربة أكثر فعالية. لرفع تحديات المرحلة الراهنة بليبيا والتي لا تخفى على أحد وتمت دراستها باستفاضة بعديد المؤتمرات المتواترة والمتماثلة في مخرجاتها.

وتابع القول، أن هذه اللقاءات تساهم في تعزيز الاجماع الدولي حول رفض منطق العنف وضرورة تغليب الحوار والمصالحة بين الشعب . مؤكدا على إدانة تواصل التدخلات الأجنبية عبر جميع أشكالها في الشؤون الداخلية لهذا البلد الشقيق. وتورط عدد من الأطراف الخارجية في خرق حظر توريد الأسلحة رغم التزامها بمخرجات مؤتمري برلين وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما تجدد الجزائر دعوتها لجميع الأطراف الخارجية لاحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقلالية قرارها. فالحل الدائم والشامل والنهائي للأزمة الليبية، يتأتى عبر مسار يكرس مبدأ الملكية الوطنية ويتولى فيه الليبيون دورا قياديا وبارزا. كما أننا ندعم بقوة مبادرة استقرار ليبيا ونرحب بالنهج السيادي الذي كرسته في التعامل مع الأوضاع.

كما أكد رئيس الجمهورية، أن الجزائر تواصل جهودها على رأس مجموعة دول جوار ليبيا وبالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية. لتمكين الأشقاء الليبيين من تجسيد أولويات هذه المرحلة الهامة بما يحفظ أمن واستقرار ليبيا وأمن دول الجوار. التي تتأثر بشكل مباشر وأكثر من غيرها بالأوضاع في دولة ليبيا.

وعليه قال رئيس الجمهورية أن الجزائر تشيد باتفاق اللجنة العسكرية المشتركة على خطة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية. بطريقة تدريجية ومتزامنة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات ومخاوف ليبيا وكذا تلك التي تخص جيرانها.

رئيس الجمهورية يدعو إلى تضافر الجهود لتمكين ليبيا من تخطي الصعاب

كما أكد أن الجزائر تشدد على أهمية معالجة التحديات المتعلقة بتوحيد المؤسسات العسكرية والمالية في ليبيا. وهي على إستعداد للمساهمة في إنجاح مسار المصالحة الوطنية الليبية بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي. بهدف إيجاد أرضية توافقية تعزز الوحدة الداخلية وتعيد لليبيا مكانتها الطبيعية على الساحة الدولية.

وفي ختام الرسالة دعا رئيس الجمهورية، إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لتمكين دولة ليبيا من تخطي الصعوبات الراهنة. والاعتماد على سواعد وقدرات أبنائها. وستبقى الجزائر ترافع من أجل وحدة وسيادة ليبيا في كل المحافل الدولية.

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