رئيس الجمهورية: الاقتصاد الذي لا يخلق الثروة لانحتاجه

صرح رئيس الجمهورية خلال لقائه بوسائل الاعلام الوطنية العمومية والخاصة من قنوات تلفزيونية وصحافة مكتوبة أن السياسة لا تغدي الإقتصاد.

واكد رئيس الجمهورية ان تم إتخاذ قرارات إستعجالية في مجال الإقتصاد كماهناك على المدى المتوسط والبعيد

واشار الرئيس تبون إلى ان إقتصادنا أصبح اليوم مبني على التجارة وليس هناك مبادرة تحويلية ولابد من خلق الثروة.

كما قال الرئيس أن الاقتصاد الذي لا يخلق الثروة هو سياسي ولانحتاجه بد من أرضية صلبة التي تعتمد على الكفاءة والشباب الخلاق للثروة والافكار.

وقال الرئيس تبون أن إلتقى مع عدة خبراء والدكاترة في مجال الإقتصاد أبدوا إستعدادهم للتعاون مع الشباب الجزائري وتزويدهم بالمعارف والخبرة.

وكشف رئيس الجمهورية أنه حين يصبح إقتصادنا يخلق للثروة ومناصب الشغل نقول لدينا إقتصاد.

واصبحنا اليوم كلنا من المواطن البسيط إلى أعلى مسؤول في البلاد يبحث إلا عن سعر النفط ولا بد من تغيير ذلك

وقال الرئيس تبون أن هناك 1800 إختراع جزائري يستغل في اقطار العالم ولم نستغلهم ونحن اولى بهم.

ووجه الرئيس تبون دعوة للكفاءات الجزائرية أينما كانت، وهي مرحب بها للعمل بالبلاد وسنعطي لها المساعدات والدعم .