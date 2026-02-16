رئيس الجمهورية: الانطلاق في مشروع إنجاز أنبوب الغاز العابر للنيجر

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنه قد تم الاتفاق مع الرئيس النيجري على الانطلاق في مشروع إنجاز أنبوب الغاز العابر عبر التراب النيجري الشقيق. ومباشرة بعد شهر رمضان، ستنطلق الإجراءات العملية للشروع في وضع الأنبوب على الأراضي النيجرية، بإذن الله.

كما أكد الرئيس تبون خلال تصريح اعلامي عقب استقباله لنظيره النيجري، استعداد الجزائر لمرافقة أشقائنا في النيجر بكل ما يحتاجونه، دون بخل بأي إمكانيات متوفرة لدينا. مضيفا أنه قد تم الاتفاق على الخوض في تفاصيل مشاريع تتعلق بـقطاع الصحة، إنجاز مؤسسات تعليمية ثانوية، إنشاء مصلحة لتصفية الكلى، وإنشاء دار للصحافة في العاصمة نيامي لفائدة الأسرة الإعلامية النيجرية.

أما فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب، فأضاف رئيس الجمهورية قائلا، ” نحن في خندق واحد، وسنتعاون بأقصى الجهود وبكل الإمكانيات والخبرات المتوفرة لدى الجزائر في هذا المجال”.

وأكد رئيس الجمهورية، أننا سنصون المودة التي تجمعنا منذ أجيال، وسيبقى شعبا الجزائر والنيجر شعبين شقيقين وجارين تجمعهما علاقات أخوة متينة.