رئيس الجمهورية: البرلمان الحالي سيكون خالٍ من كل الشبهات

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن البرلماني الحالي سيكون خالٍ من كل الشبهات بالرغم من تسجيل بعض الإختلالات في البرلمان الأول.

وأضاف رئيس الجمهورية في تصريح صحفي عقب الإدلاء بصوته الإنتخابي بمدرسة أحمد عروة باسطاوالي، اليوم الخميس، أن المجلس الشعبي الوطني هو من بين المؤسسات الدستورية والجمهورية التي تواكب مسيرة البلاد من كل النواحي السياسية، والاقتصادية.

وأشار الرئيس تبون، إلى أنه ولأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة البرلمان يقترح قانون ويمرره، وهو قانون تجريم الاستعمار والذي يعد مبادرة من المجلس الشعبي الوطني. داعيا البرلمان بغرفتيه إلى خلق جمعيات للتحري عن الأمور السيئة والشبهات.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس تبون، أن الجزائر تسير في الطريق الصحيح، والإنتخابات الحالية هي أسهل من سابقتها. لأن المواطنين قد فهموا جيدا معنى القانون وعرفوا الإتجاه الصحيح لمنح أصواتهم وتابع الرئيس يقول:” انتهينا من عهد التزوير.. ودخلنا في المبادرات الدستورية”.

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