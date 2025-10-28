رئيس الجمهورية: البنية التحتية ليست مجرد هياكل مادية بل هي شرايين التنمية

ثمّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الجهود المتميزة التي تبذلها مفوضية الاتحاد الإفريقي ووكالة “النيباد”. متمنيا لها التوفيق في التنظيم المحكم لهذا الحدث القاري البارز.

وقال رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، الذي شارك في القمة نيابه عنه، إنّ هذا الحدث القاري البارز يأتي في توقيت دقيق. يؤكد “إرادتنا المشتركة على تعزيز التعاون وتكثيف الجهود لمواجهة التحديات التنموية الراهنة التي تشهدها قارتنا”.

كما أكّد الرئيس تبون، أن الاجتماع يأتي اليوم ليكرس قناعة راسخة لدى الشعوب بأن البنية التحتية ليست مجرد هياكل مادية بل هي شرايين التنمية. ومفاتيح التكامل الإفريقي وهي الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 والتنمية المستدامة على المستوى العالمي. مردفا “إن الجزائر التي ظلت مؤمنة بوحدة المصير الإفريقي ومتمسكة بمبادئ التضامن”. و”الأخوة تواصل التزامها الثابت بدعم مسار التنمية الشاملة في قارتنا”.

وأشار رئيس الجمهورية، إلى أن النهضة الاقتصادية الحقيقية لن تتحقق إلا عبر إنشاء بنى تحتية متكاملة. وعصرية تستجيب لتطلعات شـعوبنا وتواكب تحديات عالم متحول. مضيفا أن “لتحقيق هذه الرؤية يتعين علينا توفير بيئة مواتية تتيح حركة سلسة للأفراد والبضائع والخدمات عبر شبكة مترابطة من الطرق”. و”الموانئ وخطوط السكك الحديدية والفضاءات الرقمية ومصادر الطاقة بما يعزز الاندماج الإقليمي ويوحد الأسواق الإفريقية”.