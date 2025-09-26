رئيس الجمهورية.. التضخم في الجزائر 3.8 بالمائة

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن التضخم سنة 2020 كان في حدود 9 بالمائة، وتقلص الآن بأكثر من النصف.

وأكد رئيس الجمهورية في اللقاء الدوري مع الصحافة الوطنية، أن التضخم في الجزائر بلغ 3.8 %، في حين أن دولًا عظمى لديها نسبة تضخم تفوق 10 بالمائة.

وتابع رئيس الجمهورية في السياق ذاته قائلا إن لغة الأرقام لا يمكن تكذيبها.

وأضاف رئيس الجمهورية أن عملية تحسين القدرة الشرائية للمواطن ستتواصل في 2026 و2027.

وبداية من السنة القادمة ستتواصل مراجعة منح مختلف الفئات. وستتم مراجعة مختلف المنح حسب إمكانيات الدولة.