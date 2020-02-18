رئيس الجمهورية: التعديل الدستوري سيشكل أولى لبنات وأسس الجزائر الجديدة

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، أن “التعديل الدستوري سيشكل أولى لبنات وأسس الجزائر الجديدة”.

واكد رئيس الجمهورية، في رسالة وجهها بمناسبة احياء اليوم الوطني للشهيد الذي تحتضنه ولاية سعيدة مراسيمه الوطنية، قرأها نيابة عنه وزير المجاهدين وذوي الحقوق الطيب زيتوني، أنه “لن نسمح أبدا بالإساءة لشهدائنا أو التمثيل بهم”.

وأضاف “عند استذكار الشهداء نتذكر دفاعهم المستميت عن الهوية الوطنية، ونتذكر دفاع الشهداء ضد سياسات التنصير والتمسيح وفرنسة اللسان والمكان”.

ووعد رئيس الجمهورية “سنقف سدا منيعا ضد كل محاولات إستهداف الهوية الوطنية”، وقال “هويتنا تعرضت لمحاولات استهداف متكررة بمناورات خارجية وداخلية”.

كما أكد رئيس الجمهورية قائلا “حلمنا يتمثل في بناء الدولة الوطنية القوية والمزدهرة والعادلة والمهيبة الجانب”.

وشدد رئيس الجمهورية أنه “لن نتخلى عن محاسبة المستعمر السابق على استرجاع ذاكرتنا ورفات شهدائنا”.

موضحا في السياق ذاته أن “الحزام النوفمبري ينتقل عبره حب التضحية من أجل الوطن من جيل إلى جيل”.

وقال “شبابنا في أمس الحاجة لكي يحفظ الدروس من الشهداء التي تعزز العقيدة النوفمبرية”، مشيرا أن “العقيدة النوفمبرية تحصن الوطن والدولة من التكالبات والمؤامرات”.