رئيس الجمهورية: التغيير الجذري في قانون البلديات سيعطي صلاحيات أوسع للمنتخبين
رئيس الجمهورية: التغيير الجذري في قانون البلديات سيعطي صلاحيات أوسع للمنتخبين
يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp
انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية
#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط
⬇️⬇️⬇️
https://vb.me/EnnaharTVfb
شارك في قنوات النهار على اليوتيوب
https://www.youtube.com/user/ENNAHARTVLIVE/featured
https://www.youtube.com/channel/UC1jpIVjgv2nYjUT3TypMQ8w/featured
https://www.youtube.com/c/EnnaharTvPlus/featured
https://www.youtube.com/c/EnnaharTVActualites
https://www.youtube.com/channel/UCxPcpSwuAYxLFSuuaok-Jqg