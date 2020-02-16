رئيس الجمهورية: التوجه لرقمنة القطاعات سيحارب نهائيا الرشوة

إعتبر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ان التوجه نحو توسيع إستغلال وإستعمال الرقمنة في جميع المجالات سيساهم لامحال في محاربة ظاهرة الرشوة.

وقال رئيس الجمهورية، اليوم الأحد خلال إجتماع الحكومة مع الولاة، “أن توسيع إستعمال الرقمنة سيساعد في القضاء على الرشوة في جميع المجالات والقطاعات”.

وأكد رئيس الجمهورية أن “الرقمنة ستوضح مجال سيرورة كل الأموال وفي جميع القطاعات”.

وأوضح رئيس الجمهورية مخاطبا الولاة والمسؤولين “لابد من المضي قدما نحو المواطن، ولا يجب الخوف منه”.

وأكد في ذات السياق بضرورة “تقبل مشاكل المواطنين ودعم الرقابة الشعبية”.

وأشار رئيس الجمهورية أن “المشكل الأساسي لمشاكل المواطنين هي الرشوة”، وأكد “أن العدالة ستكون بالمرصاد في محاربة هذه الظاهرة”، وأكد قائلا “لا أحد سيكون فوق العدالة”.

كما شدد رئيس الجمهورية أن الحكومة تدرس حاليا كيفية القضاء نهائيا على مركزية القرارات، وقال “مع نهاية السنة الجارية ستكون هناك توضيح لمعالم العمل الذي نحن بصدد العمل عليه”، وقال “ونطمح حاليا إلى دعم اللامركزية في جميع القرارات”.