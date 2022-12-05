رئيس الجمهورية: التوجه نحو ريادة الأعمال والإبداع أولوية مُلحة في قارتنا

شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، على ضرورة التوجه نحو ريادة الأعمال المرتكزة على الإبداع لمعالجة إشكالية التشغيل في القارة الإفريقية.

وقال الرئيس تبون، في كلمة قرءها نيابة عنه الوزير الأول، على هامش إشرافه على إفتتاح أشغال المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشية، أن قارة إفريقيا تُسجل أعلى المعدلات في الفئات الشبابية وتقابلها نسب بطالة مُرتفعة.

مضيفا أن هذا ما يجعل التوجه نحو ريادة الأعمال المرتكزة على الابداع أولوية ملحة. لمعالجة اشكالية التشغيل والتفكير في سياسة عامة دائمة للشركات الناشئة.

وتابع الرئيس تبون، أن التحديات التنموية في قارتنا عديدة. مما يستوجب تطبيق المقاربة التي تعتمد على تعزيز دور الشركات الناشئة التي أثبتت فعاليتها في تحقيق التنمية المستدامة.

ولفت رئيس الجمهورية، إلى أن الشركات الكبيرة إنطلقت كشركات ناشئة في بيئة مشجعة. لتتحول إلى مشاريع انتاجية تمتص البطالة.

وأكد الرئيس تبون، أنه لا مناص من دمج مفاهيم الشركات الناشئة والابتكار في المنظومات الإقتصادية للبلدان الإفريقية. نظرا للإمكانيات التي يتمتع بها الشباب الإفريقي.

وأوضح الرئيس، أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز دور الطاقات الحية، ويفضي إلى حلول تحد من هجرة الكفاءات. ووضع استراتيجيات تنموية لإستقطاب الطاقات البشرية ذات الكفاءات العالية.

وشجع الرئيس تبون، على جعل هذه المبادرة والتي تنطلق من الجزائر، موعدا دوريا متجددا مرسخا لقيم التضامن والتعاون الإفريقي.

وفي نهاية كلمة الرئيس تبون، أعلن الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، على افتتاح أشغال هذا الملتقى.