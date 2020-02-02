رئيس الجمهورية التونسي يصل إلى أرض الوطن

وكان في استقبال قيس سعيد، بمطار هواري بومدين،رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وقد أفاد بيان لرئاسة الجمهورية، امس السبت، أنه وبدعوة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يقوم الرئيس التونسي، قيس سعيد بزيارة دولة إلى الجزائر.

وأضاف بيان رئاسة الجمهورية أن الرئيسان وخلال هذه الزيارة سيجريان محادثات حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.

كما سيتطرق الطرفان خلال المحادثات إلى الوضع الدولي والإقليمي، خاصة في ليبيا وفلسطين المحتلة.