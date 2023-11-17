رئيس الجمهورية: الجالية الوطنية طرف فعّال تم تجاهلهم لفترة طويلة

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على مرافقة الدولة لكل المشاريع الإستثمارية المدرة للثروة ولمناصب الشغل. وحرصها على الدعم الكامل للمتعاملين الإقتصاديين وحاملي المشاريع.

وأضاف رئيس الجمهورية، خلال زيارة قادته رفقة الوزير الأول، نذير العرباوي ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى. لمعرض نظم في إطار أيام المقاولاتية ضم مؤسسات عمومية وخاصة ولشباب من حاملي المشاريع ومقاولين من الجالية الوطنية بالخارج، أمس الخميس. أن الدولة تدعم المستثمرين وجميع المشاريع الإستثمارية من خلال التدابير التحفيزية. سيما تلك الموجهة لضمان الأمن الغذائي للبلاد.

وبجناح جمعية تضم متعاملين إقتصاديين من الجالية الوطنية بالخارج، أعرب رئيس الجمهورية عن رغبته في تنظيم “على الأقل مرة واحدة في السنة” لجلسات تجمع فاعلي هذه الجالية. القادمين من مختلف القطاعات، مؤكدا أن الجالية الوطنية بالخارج تبقى طرفا فاعلا في كل ما يجري في البلاد”.

كما قال الرئيس تبون: “لقد تم تجاهلهم (الجزائريين المقيمين بالخارج) لفترة طويلة. الآن يجب أن يشعروا أنهم جزء لا يتجزأ من الوطن”.

ولدى مخاطبته لمتعامل اقتصادي ينشط في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية. حث الرئيس تبون المستثمرين ورجال الأعمال في هذه القطاعات على المضي “بعيدا”. دون الالتفات إلى المحاولات المثبطة للعزيمة.

وأمام جناح لإحدى الشركات الناشئة الجزائرية التي تصنع وتصدر مكونات الأقمار الصناعية، أشاد الرئيس تبون بإمكانيات الشباب الجزائريين، لا سيما حاملي المشاريع المبتكرة.كما شدّد على أن وجود مشروع كهذا هو “أكثر من مجرد فخر” للبلد، مع تأكيد دعم الدولة لهذه الفئة من المشاريع. وكذلك احتياجاتها لإطلاق “نحو ستين قمرا صناعيا”.

بالمقابل أعرب الرئيس تبون خلال حديثه مع شاب جزائري آخر، يدير شركة متخصصة في تصنيع وتصدير البرمجيات الموجهة لصناعة السيارات وحتى الفضاء، عن “فخره” بهذا النوع من المشاريع، مشيرا إلى أنها جزء من “الجزائر التي نطمح إليها”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور