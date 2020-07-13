رئيس الجمهورية: الجزائريون عانوا من مرض الرئيس السابق ومن العصابات التي أحاطت به

تطرق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى المرحلة السابقة التي مرت بها الجزائر والتي سبقت اندلاع مسيرات الحراك الشعبي المطالبة باسقاط ترشح رئيس الجمهورية السابق لعهدة رئاسية جديدة.

و قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في حواره لجريدة لوبينيون الفرنسية ” الجزائريون عانوا من مرض الرئيس السابق ومن العصابات التي أحاطت به و تسببت في تبذير مقدرات الجزائريين”

وأضاف” الحزائر كان لها دائما دور ريادي في العالم الثالث كما أنه تعتبر بوابة للاستعمار بالاضافة إلى أن الجزائر قادت العديد من النضالات ضد الاستعمار”

وبخصوص العلاقات بين الجزائر والصين و روسيا، خاصة في الجانب الاقتصادي و العسكري أكد رئيس الجمهورية أكد أن الصين اعترفت بالحكومة الجزائرية المؤقتة سنة 1958، والجزائر كانت من اكبر المدافعين عن الصين للانضمام للامم المتحدة.

كما أن روسيا يضيف الرئيس كانت من بين البلدان الأوائل التي دعمت الجزائر بعد استقلالها مباشرة،