رئيس الجمهورية: الجزائر أصبحت وجهة إستثمار.. القانون الجديد يضمن حماية خاصة

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الجزائر لديها قانون إستثمار جديد يعطي كل الامتيازات للمستثمرين.

وأشار رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها بمناسبة مشاركته في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أن لقائه بالرئيس بوتين فرصة لتجديد إرادتنا المشتركة والسعي للارتقاء بالعلاقات الإستراتيجية إلى المستوى الذي نطمح إليه.

كما أضاف رئيس الجمهورية، أن الجزائر تشهد مرحلة مهمة في مسيرتها التنموية الشاملة. من خلال إستراتيجيانها الوطنية. حيث أصبحت وجهة إستثمار واعدة بفضل الإصلاحات المحورية التي جسدتها الحكومة. بالإضافة كذلك إلى التحفيزات العديدة التي كرست مناخ للمتعاملين الإقتصاديين في بلد عازم على تنفيذ خطة إستثمارية طموحة في السنوات المقبلة. لا سيما في مجالات الطاقة والبنية التحتية، الطاقة والمنتجات الصيدلانية والصناعات المختلفة على غرار “الصناعات الغذائية والتحويلية”

وأشار الرئيس تبون، إلى أن الجزائر تعمل على زيادة الإستثمار في الطاقة الخضراء والمجالات التي من شأنها الحفاظ على البيئة ومكافحة التغيير المناخي. مؤكدا أن المجال مفتوح أمام المتعامليين الاقتصاديين الذين يمكنهم الإعتماد على دعم الحكومة للمستثمرين.

كما دعا رئيس الجمهورية، الشركات العمومية والقطاع الخاص في روسيا والعالم الى استكشاف بيئة الأعمال في الجزائر. والاستفادة من المحفزات التي تيح لهم إنجاز مشاريعهم الإستثمارية المجدية في مختلف القطاعات وفق مقاربة “رابح رابح”.