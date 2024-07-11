رئيس الجمهورية: “الجزائر أول دولة في التنمية في مجال السكن بشهادة الأمم المتحدة”

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الجزائر أول دولة في التنمية في مجال السكن بشهادة الأمم المتحدة.

وقال الرئيس تبون خلال لقائه الإعلامي الدوري:” لن نتمكن من الدخول في العصرنة والشعب لا يزال يسكن في القصدير.”

وأضاف رئيس الجمهورية:” اليوم العاصمة سكنها لائق وما تبقى من سكن هش قديم سنقضي عليه ونفس الشيء بالنسبة للولايات الأخرى.”

وختم قائلا:” أطفال اليوم يجب أن ينشؤوا في بيئة خالية من الضغينة التي تنجم عن انعدام التنمية.”