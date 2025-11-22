رئيس الجمهورية: الجزائر إحدى الدول الأكثر عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الجزائر إحدى الدول الأكثر عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ.

وفي كلمته ، وفي رسالة وجهها إلى المشاركين في قمة مجموعة الـ 20 المنعقدة بجوهانسبورغ قرأها عنه الوزير الأول سيفي غريب قال رئيس الجمهورية أن الجزائر شهدت ارتفاع متزايد للمعدلات الفصلية لدرجات الحرارة وموجات الحر والجفاف.

وتابع رئيس الجمهورية أن الجزائر حريصة على إرساء ترسانة قانونية ومؤسساتية للحماية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث. كما بادرت بإنشاء آلية إفريقية للوقاية من أخطار الكوارث.

وأشار الرئيس تبون إلى أن العمل جاري على تفعيل المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية، مؤكدا أن الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي هما أولويتان قصويان لبلدي.

وفي السياق ذاته أكد رئيس الجمهورية بأن الجزائر عرفت تحولات تاريخية في أنظمتها الغذائية من خلال تطوير الفلاحة بالجنوب.

ودعا الرئيس تبون في كلمته مجموعة العشرين إلى عقد شراكات مع إفريقيا لتطوير الإنتاج الفلاحي والحيواني.

وقال رئيس الجمهورية أن القارة الإفريقية تواجه تحديات معتبرة بخصوص الانتقال الطاقوي. كما تسجل القارة الإفريقية أقل من 6 بالمائة من الاستهلاك الطاقوي العالمي. وأيضا لا تتجاوز نسبة الربط بالكهرباء 45 بالمائة على أقصى تقدير بالقارة الإفريقية.

وأردف رئيس الجمهورية أنه يتوجب علينا الانتقال السَّلِسْ إلى أنماط إنتاج واستهلاك للطاقة خالية من الكربون.

كما وجه رئيس الجمهورية دعوة إلى عقد شراكات في مجال التحول الطاقوي، مؤكدا ان الجزائر مستعدة لمشاركة تجربتها الطاقوية مع البلدان الإفريقية الصديقة ومجموعة العشرين.

وأضاف رئيس الجمهورية أن الجزائر قد تعدت عتبة 25 ألف ميغاوات غطت احتياجاتها ومن تصدير الفائض، وهي بصدد تجسيد مشاريع عدة مع شركاء أجانب بغية تعزيز الطاقة الخضراء.