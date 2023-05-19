رئيس الجمهورية: الجزائر احتضنت القمة العربية الـ31 في ظروف دولية بالغة التعقيد

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الجزائر تشرفت باحتضان القمة العربية في دورتها الـ31 في ظروف اقليمية ودولية بالغة التعقيد.

وأورد الرئيس تبون، في كلمة له ألقاها بالنيابة عنه الوزير الأول، أمام المشاركين في أشغال القمة العربية الـ32 بجدة: “احتضنا القمة العربية في دورتها السابقة وسط تحديات دولية كبيرة”.

وأضاف رئيس الجمهورية: “وضعت الجزائر في قمتها نوفمبر الماضي محور “لم الشمل” عنوانا للقمة العربية.. وتلخص هذا الشعار، بعودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية”.

وواصل الرئيس تبون: “عملنا على توحيد الصف الفلسطيني من خلال إعلان الجزائر وسخرنا دبلوماسيتنا لحشد الدعم للقضية الفلسطينية”.

وطالب رئيس الجمهورية، المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني، رافضا الإجراءات العقابية الإسرائيلية بحق الفلسطيني. كما دعا الرئيس تبون، إلى تعزيز صمود أهلنا في القدس.