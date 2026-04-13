رئيس الجمهورية: الجزائر الملاذ الآمن للمظلومين ودائما بجانب القضايا العادلة

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، استعداد الجزائر التام لمواصلة العمل مع دولة الفاتكان من أجل ترقية روح التفاهم بدل الانقسام ونشر روح الحوار، مشيرا أنها توفر الملاذ الآمن للمظلومين والمضطهدين والمحرومين ومصطفة دائما إلى جانب القضايا العادلة.

وفي خطاب ألقاه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالمركز الثقافي لجامع الجزائر، بمناسبة الزيارة الرسمية. التي يقوم بها البابا ليون الرابع عشر إلى الجزائر، أن الجزائر كانت على الدوام فضاء للتناغم والتفاعل والانسجام. بتوفيرها الملاذ الآمن للمظلومين والمضطهدين والمحرومين ودفاعها الدائم عن كرامة الإنسانية. واصطفافها المستمر إلى جانب القضايا العادلة في كافة أرجاء العالم لاسيما في إفريقيا، آسيا. أمريكا اللاتينية وحتى في أوروبا، مشيرا أن هذه هي القيم الجامعة التي تتشارك فيها الجزائر مع بابا الفاتكان.

كما أكد الرئيس تبون أن هذه القيم والإيمان بها والالتزام بمضامينها والعمل على إحقاقها على الصعيدين الإقليمي. والدولي هي قيم العدالة الاجتماعية والسلام والحرية والتعايش.

وجدد رئيس الجمهورية للبابا ليون الرابع عشر استعداد الجزائر التام لمواصلة العمل مع دولة الفاتكان. من أجل ترقية روح التفاهم بدل الانقسام ونشر روح الحوار بدل الصدام وتعزيز روح التعايش والتعاون بدل العداء والشقاق.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور