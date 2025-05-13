رئيس الجمهورية: الجزائر بلد موثوق ومستعد لتلبية طلبات سلوفينيا من الغاز

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وجود توافق تام بين الجزائر وسلوفينيا في كافة الملفات. مشيرا إلى أن المجال مفتوح من أجل علاقات قوية ونموذجية بين الجزائر وسلوفينيا.

وأضاف رئيس الجمهورية في تصريح له اليوم الثلاثاء، وخلال ندوة صحفية جمعته مع رئيسة سلوفينيا، أن الجزائر بلد موثوق ومستعد لتلبية طلبات سلوفينيا فيما يخص الغاز و لا يمكن لبلادنا أن تتأثر بأي تغييرات في المستقبل.

كما أشار رئيس الجمهورية، إلى أنه تم تبادل الآراء مع رئيسة جمهورية سلوفينيا و هناك إتفاق تام فيما يخص ملفات الهجرة غير الشرعية. والذكاء الاصطناعي والفضاء والمياه والبيئة. مؤكدا أن المجال مفتوح من أجل علاقات قوية ونموذجية بين الجزائر وسلوفينيا، خاصة وأن سلوفينيا تملك قدرات يمكن لشبابنا الاستفادة منها.

كما نوّه رئيس الجمهورية، بالمواقف الشجاعة والنزيهة لجمهورية سلوفينيا تجاه القضية الفلسطينية. وهي أول دولة أوروبية تعترف بدولة فلسطين “وهو شرف كبير ونتمنى أن تكون قدوة لباقي الدول”. بالإضافة كذلك إلى مواقف سلوفينيا تجاه قضية الصحراء الغربية من أجل إيجاد حل يرضي الطرفان تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة. ويقر بحق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية عن طريق تنظيم استفتاء تقرير المصير.

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