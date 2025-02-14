رئيس الجمهورية: الجزائر تتطوع بمليون دولار لصالح الآلية الإفريقية

أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الجزائر ستضخ تطوعا منها مليون دولار لصالح الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، بهدف تحريك وتنفيذ برامجها.

وجاء ذلك، في كلمة للرئيس، خلال افتتاحه الدورة 34 العادية لمنتدی رٶساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، اليوم الجمعة، بإثيوبيا.

وأكد رئيس الجمهورية، أن الآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء صارت هامة لتعزيز الحكم الراشد. والدفع نحو الاستقرار وليست أبداً إطارا شكليا.

وقال الرئيس تبون، أن اجتماع اليوم لآلية التقييم من قبل النظراء يأتي في خضم تحديات كبيرة لتعميق أسس الازدهار في قارتنا.

ولفت رئيس الجمهورية، إلى أن الوضع المالي الحرج لآلية يعرقل عملها ويؤثر على تنفيذ برامجها. ودعا الدول الأعضاء في الآلية إلى الوفاء بالتزاماتهم المالية كل على حسب قدرته.

كما دعا رئيس الجمهورية، إلى توحيد جهود الجميع، من أجل الرقيّ بقارتنا والدفاع عن مصالح شعوبنا.

وعبر الرئيس، على أنه يتفق تماما مع ما جاء في كلمة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي، من تحديات أمام إفريقيا والتي تفرض علينا العمل بمسؤولية.

هذا وتقدم رئيس الجمهورية، بالشكر لرئيس جمهورية إثيوبيا على حسن الاستقبال. ورئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

كما شكر الرئيس تبون، رئيس الاتحاد الإفريقي محمد ولد الشيخ الغزواني. وكذا موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، على جهودهما وكل ما يقدمانه للاتحاد الإفريقي.