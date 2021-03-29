رئيس الجمهورية: الجزائر تحصي أكثر من 1600 مخبر بحث علمي و60 ألف أستاذ باحث

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الجزائر تمتلك قدرات حقيقية كبيرة في مجال اقتصاد المعرفة.

ويأتي تصريح الرئيس تبون في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، خلال انطلاق جلسات اقتصاد المعرفة.

وتحصي الجزائر، أكثر من 1600 مخبر بحث علمي، موزعة على 109 مؤسسة جامعية ومركزين للإبداع، و12 أرضية تقنية للتحاليل.

ويشرف عليها أكثر من 60 ألف أستاذ باحث، و2200 باحث دائم، كما تحصي الجزائر أكثر من 78 دار مقاولاتية.

كما تم إنشاء أكثر من 44 حاضنة الى حد الآن، مع مئات المؤسسات الناشئة.