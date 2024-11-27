رئيس الجمهورية: الجزائر ترفض كل محاولة يائسة تستهدف القضية الفلسطينية 

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، إنّ الجزائر ترفض كل محاولة يائسة تستهدف القضية الفلسطينية.

وأضاف الرئيس تبون، أن استقرار وأمن الشرق الأوسط مرتبط بالقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.

كما أشار رئيس الجمهورية إلى أن المحتل الصهيوني داس على كافة المواثيق والأعراف.

وأكد الرئيس تبون أن الجزائر ستواصل بمجلس الأمن الدفاع بصوت عالٍ عن فلسطين، مردفا بالقول “لابديل عن حل الدولتين وقطع الطريق أمام من ينكرون حق الفلسطنيين”.

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