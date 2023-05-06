قناة النهار رئيس الجمهورية: الجزائر تركز على التنمية في إفريقيا سيما حفر أبار المياه، الصحة والتعليم بقلم النهار أونلاين نشر في 06 ماي 2023 - 22:32 شارك غرِّد أرسل 9 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/VvyNd اقرأ أيضا الشيخ النوي: مشاكل بالجملة في قطاع الأشغال العمومية.. مشروع تهيئة طريق متوقف لأسباب مجهولة قناة النهار 27 أفريل سيد علي جبري يكشف عن كواليس السلسلة الفكاهية قهوة الشومارة قناة النهار 16 أفريل رئيس الجمهورية : المكاسب المحققة في عالم الشغل تؤكد عزمنا على حفظ كرامة المواطن قناة النهار 01 ماي أحلام قواسمي: لن أسجل أغنية حتى أكون راضية عليها ولازم تكون خاصة بي وحصرية قناة النهار 18 أفريل وزير الري: ملف عودة الجزائرية للمياه للتسيير قيد الدراسة وهو يسير بوتيرة جيدة قناة النهار 01 ماي طالع هابط: شاهد كيف علق الشيخ النوي على التصريح الأخير لوزير الصناعة علي عون قناة النهار 30 أفريل وزير الري: لدينا إستثمارات هائلة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من مياه الشرب والموجهة للريّ قناة النهار 01 ماي أمير شرقي: قرار منع الدراجات دون إستثناء حتى من يعمل في مجال التوصيل قناة النهار 23 أفريل طالع هابط: سيال تتدخل وتصلح تسرب المياه في المدينة الجديدة سيدي عبد الله قناة النهار 27 أفريل شاهدوا... هذا هو منفذ جريمة اغتيال رجل أعمال بباتنة وشركاءه مكان إخفاء السلاح!! قناة النهار 05 ماي