رئيس الجمهورية.. الجزائر تعيش تحولا عميقا

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، إن الجزائر تعيش تحولا عميقا. وهذا بعد عملية الإصلاح الشاملة.

وفي كلمة ألقاها نيابة عنه وممثلا له الوزير الأول نذير العرباوي، بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس اتحاد العمال الجزائريين، قال الرئيس تبون، ” ببالغ الفخر نحيي هذه الذكرى الغالية علينا جميعا”.

وأضاف رئيس الجمهورية، أنه “يتعين علينا جميعا الحفاظ على وحدة الصف في عالم مضطرب لمواجهة التحديات”

كما تابع الرئيس تبون، “لقد شكل تأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين محطة حاسمة في نضال الشعب الجزائري لاستعاد حريته من الاستعمار”. داعيا، كل القوى العمالية إلى الالتفاف حول المسار الإصلاحي.

وكشف الرئيس تبون، أنه تم انجاز أكثر من 141 بئرا استكشافيا وإنتاجيا تجسيدا للالتزام رقم 21. تابعا “سنواصل تكثيف الجهود للإسراع في تنفيذ برنامج تثمين المحروقات”. مضيفا “لقد التزمت الجزائر بمرافقة مسار الانتقال الطاقوي الناجح”. و”التموقع كفاعل أساسي في إنتاج الكهرباء ودعم إعادة التشجير والتنوع البيولوجي”. “نتطلع بثقة ثابتة إلى التئام القمة الـ7 للغاز بالجزائر لتطوير استغلال هذا المورد على الوجه الأمثل”.