رئيس الجمهورية: الجزائر تقترب من الإنضمام إلى تكتل “بريكس”

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن قوة الشعوب لا تقاس بالقوة العسكرية وإنما بالقوة الإقتصادية.

وأشار رئيس الجمهورية خلال تصريحه للجزيرة بودكاست، أن الجزائر تقترب من الإنضمام إلى تكتل “بريكس”. مؤكدا أن دول تكتل “بريكس” لا تمانع في نيل الجزائر العضوية الكاملة.

كما أضاف الرئيس تبون، أن دول الصين، روسيا، جنوب أفريقيا، البرازيل أبدوا موافقتهم على انضمام الجزائر إلى تكتل “بريكس”. كما أن إنضمام الجزائر إلى تكتل “بريكس” في المرحلة الأولى سيكون كمراقب قبل أن تنال العضوية الكاملة.

وأوضح رئيس الجمهورية، أن للجزائر أربعة مشاريع إدماج إفريقية حقيقية، حيث يتمثل المشروع الأول في نقل الألياف البصرية مع دولتي النيجر ونيجيريا. أما المشروع الثاني فيتمثل في أنبوب الغاز الذي ينطلق من نيجيريا مرورا بالنيجر والجزائر وصولا إلى أوروبا. كما يتمثل المشروع الثالث في التنقيب عن الغاز في النيجر. والمشروع الرابع، خط سكة حديدية يصل الجزائر بباماكو ونيامي.

الرئيس تبون: “الجزائر هي أول ضحية لعدم الاستقرار في مالي”

كما قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إن الجزائر هي أول ضحية لعدم الاستقرار في مالي. وفي تصريحات لبودكاست الجزيرة، أكد الرئيس تبون أن الجزائر لن تقبل أي قرار يفصل شمال مالي عن جنوبها، وستكون بالمرصاد لمن يعارض الاستقرار في هذا البلد. كما أضاف رئيس الجمهورية: أبلغت الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن نظرة الجزائر هي ليست نظرة فرنسا فيما يخص قضية مالي. وأوضح الرئيس في السياق ذاته بأن نظرة الجزائر هي اقتصادية واجتماعية عكس فرنسا التي تنظر إلى الحل بشكل عسكري.

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