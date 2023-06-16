رئيس الجمهورية: الجزائر تُحب كل العالم إلا من يعاديها

شكر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في ختام مشاركته بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الرئيس الروسي، على السماح للجزائر بأن تكون وسيطا في الأزمة الروسية الأوكرانية.

حيث اغتنم رئيس الجمهورية، هذه الفرصة، ليشكر الرئيس الروسي، والذي وصفه بأنه معتدل جدا في تدخلاته، لسماحه للجزائر، بأن تقوم بوساطة في حلحلة المشكل المطروح مع أوكرانيا.

وقال الرئيس تبون: “نستخلص من كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه صديق للعالم كله مثل الجزائر.. فنحن نحب كل العالم إلا من يعادينا”.

وأضاف رئيس الجمهورية: “لا توجد حرب رابحة.. كل الحروب خاسرة وكل الحروب تؤدي إلى خراب.. أتمنى للبشرية كلها السام والأمان والرفاه”.

وختم رئيس الجمهورية بالقول: “أمنيتنا الوحيدة للبشرية أن تعيش في سلام وأن الرقي يمس المستضعفين حاليا في كل العالم. وأن يكون تكامل حقيقي اقتصادي وثقافي بين كل الشعوب في المعمورة”.