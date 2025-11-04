رئيس الجمهورية: الجزائر تُولي اهتماما خاصا بتحسين المعيشة ومحاربة الفقر وتعزيز القدرة الشرائية

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الجزائر أولت اهتماما خاصا بتحسين المعيشة ومحاربة الفقر وتعزيز القدرة الشرائية. فرفعت الأجر الوطني الأدنى وأسست منحة البطالة لفائدة الشباب طالبي العمل لأول مرة . كما راجعت الأجور والمعاشات وأعفت الدخل المنخفض من الضرائب.

وأضاف رئيس الجمهورية خلال كلمة له أمام القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالعاصمة القطرية الدوحة، قرأها نيابة عنه رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري. أن الجزائر ومن خلال مشاركتها اليوم تسعى إلى إبراز مسارها المنتهج في مجال التنمية الاجتماعية. وهو مسار يستند إلى رؤية وطنية جعلت من العدالة الاجتماعية. وحماية الفئات الهشة وتعزيز الإدماج ركائز أساسية لسياساتها العمومية انسجاما مع التزامات إعلان كوبنهاغن للعام 1995 وأهداف التنمية المستدامة.

وحيّا رئيس الجمهورية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر مع تمنياته الخالصة بنجاح أشغال هذه القمة العالمية الهامة. كما يتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى دولة قطر الشقيقة مستضيفة القمة

وأشار الرئيس تبون، إلى أن هذه القمة تنعقد في ظرف دولي دقيق يحتم علينا جميعا تعزيز التعاون في رسم السياسات الرامية إلى تكريس العدالة الإجتماعية وصون الكرامة الإنسانية. ومن هذا المنطلق كرس الدستور الجزائري مبدأ المساواة بين الجميع وضمن إدماج الفئات الهشة وذوي الإحتياجات الخاصة. من خلال مؤسسات فاعلة تعنى بالمجتمع المدني وبالشباب وبالجانب الإقتصادي والاجتماعي والبيئي وبحقوق الإنسان.

وأوضح في ذات السياق، أن الجزائر وسعت منحة التضامن لتشمل الفئات الهشة وذوي الإعاقة. كما وفرت لكبار السن مجانية العلاج والنقل وخصصت يوما وطنيا لتكريمهم في 27 أفريل من كل عام. بالإضافة كذلك إلى تعميم الحماية الصحية لتشمل الطلبة والعاطلين عن العمل والمصابين بالأمراض المزمنة. مع ضمان مجانية العلاج في المؤسسات العمومية. وتكفل الضمان الاجتماعي بنفقات العلاج في القطاع الخاص.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور