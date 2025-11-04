رئيس الجمهورية: الجزائر جعلت من الأمن الغذائي أولوية وطنية

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الجزائر جعلت من الأمن الغذائي أولوية وطنية. عبر حماية الموارد الطبيعية وتشجيع الاستثمار الفلاحي لضمان الأمن الغذائي.

وأضاف رئيس الجمهورية خلال كلمة له أمام القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالعاصمة القطرية الدوحة، قرأها نيابة عنه رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري. أن الجزائر وفي إطار التحول الرقمي أعلنت سنة 2023 سنة وطنية للذكاء الاصطناعي. وأكدت التزامها بالمبادئ السبعة للحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي وفي مقدمتها ضمان العدالة الرقمية وتعزيز سيادة البيانات.

كما أشار رئيس الجمهورية في سياق ذي صلة، إلى أن الجزائر تؤكد تمسكها بقيم السلم والتعايش واحترام القانون الدولي تجدد دعمها لحق الشعوب في تقرير مصيرها. باعتباره ركنا أساسيا من أركان العدالة وحقوق الإنسان. كما ستواصل بلادي الجزائر أداء دورها كشريك فعال ومسؤول في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة. وبناء عالم أكثر عدلا وتضامنا وإنسانية في إطار احترام السيادة الوطنية وتعزيز التعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل.

وأوضح رئيس الجمهورية، أن الجزائر انتهجت إصلاحات هيكلية كإصدار قانون استثمار جديد شفاف، وتشجيع المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة ومواءمة التكوين مع احتياجات سوق العمل فضلا عن دعم المقاولاتية. و أطلقت الجزائر سنة 2020 خطة تنموية لمناطق الظل ترمي إلى فك العزلة وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر تحسين الخدمات الأساسية إلى جانب برامج واسعة في مجال السكن الاجتماعي والريفي والقضاء على أكثر من 45 ألف سكن هش.

وأفاد الرئيس تبون، أن الجزائر تبنّت إصلاحات شاملة ضمنت المساواة في الأجور والفرص والمشاركة السياسية. وكرّست مبدأ المساواة في منح الجنسية ومددت عطلة الأمومة إلى 150 يوما واستحدثت صندوق النفقة للنساء المطلقات الحاضنات لأطفال قصر. ومكّنت المرأة من بلوغ مواقع المسؤولية والمشاركة النقابية فضلا عن تمكينها اقتصاديا من خلال أجهزة تمويل متعددة. كما استفاد هذا العام قرابة 12 مليون تلميذ من مجانية التعليم والدعم المدرسي. والنقل والتغذية والتغطية الصحية، كما تم إنشاء الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.