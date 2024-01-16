رئيس الجمهورية: الجزائر حريصة شعبا وحكومة على الدفع بعلاقات التعاون مع موريتانيا

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وحرص الجزائر شعبا وحكومة على الدفع بعلاقات التعاون الثنائي مع موريتانيا.

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية، امحمد سالم ولد مرزوك.

وحضر الاستقبال مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان.

وعقب الاستقبال صرح وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية “كان لي الشرف ان استقبلي الرئيس عبد المجيد تبون”.

وأضاف “خلال اللقاء ابلغت الرئيس تبون تحيات أخيه وصديقه الموريتاني الرئيس محمد الشيخ الغزواني”.

وبدوره طالب رئيس الجمهورية من وزير الخارجية الموريتاني تبليغ تحياته الى أخيه الموريتاني. وحرص الجزائر شعبا وحكومة على الدفع بعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين.