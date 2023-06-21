رئيس الجمهورية: الجزائر حققت تقدما في الصناعة العسكرية

نوّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالتقدم الذي سجلته الجزائر في مجال الصناعة العسكرية. حاثا على ترقية الشراكة “العمومية-الخاصة”.

وأكد رئيس الجمهورية خلال زيارته لجناح وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات التابعة لها لدى إشرافه على افتتاح الطبعة الـ 54 لمعرض الجزائر الدولي بقصر المعارض بالعاصمة. على أهمية الرفع من نسبة الإدماج الصناعي الوطني لا سيما في الصناعة الميكانيكية والعربات المدرعة. والمحركات و انظمة المراقبة وكذا الأسلحة.

كما أشار رئيس الجمهورية، إلى أن ما تحققه الجزائر في هذا الميدان يعد فخرا للجزائر وللجيش الوطني الشعبي. مضيفا: “يا ريت الشهداء الذين فجروا الثورة ببنادق الصيد يرون سليل جيش التحرير أين وصل… الحمد لله”.

وبجناح مؤسسة إنتاج انظمة المراقبة بواسطة الفيديو “ERSV” التابعة لوزارة الدفاع الوطني، حث الرئيس تبون على أهمية قيام هذه المؤسسة بإشراك الشركات الوطنية على غرار المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية “ENIE”. وكذا الخاصة ولا سيما المؤسسات الناشئة في تطوير وتصنيع أنظمة المراقبة محليا.

من جهته قال مسؤول الشركة، أنها تسعى لإنجاز مصنع جديد لإنتاج تجهيزات وأنظمة المراقبة بواسطة الفيديو محليا “في القريب العاجل”. مع نسبة إدماج وطنية عالية.

ولدى توقفه على مستوى جناح مؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة، اثنى رئيس الجمهورية على تمكن المؤسسة مؤخرا من تصنيع “أول رشاش جزائري 100 بالمائة. وهو رشاش من عيار 12.7 دوتشكا المحمول على العربات”.

ووفقا للشروحات التي قدمت، تعمل المؤسسة كذلك، علاوة على إنتاج العديد من أنواع الاسلحة بمختلف العيارات و الانماط، على تجسيد مشاريع لانتاج العربات.

حيث دعا رئيس الجمهورية إلى إنتاج الأدوات التي تدخل في الصناعة العسكرية و المدنية على حد سواء. خاصة و أن النسيج الصناعي الوطني يحصي العديد من شركات التعدين عبر كافة ربوع الوطن.

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