رئيس الجمهورية: الجزائر حققت تقدما نوعيا في القطاع الصناعي

أبرز رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال إشرافه على افتتاح الطبعة الـ55 لمعرض الجزائر الدولي. التقدم النوعي الذي تسجله الجزائر في السنوات الاخيرة لا سيما في مجال الصناعة. مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز و تنويع الإنتاج الفلاحي بما يساهم في دعم الإكتفاء الذاتي والدفع بنشاط التصدير.

وخلال توقفه عند جناح مؤسسة “كوندور” لصناعة المنتجات الإلكترونية و الكهرومنزلية. أكد رئيس الجمهورية أن بإمكان هذه الشركة الخاصة إحداث ثورة في هذا المجال بالنظر إلى الطلب الكبير على منتوجاتها ولجودة هذه الأخيرة.

كما ثمّن رئيس الجمهورية في ذات المنحى جهود الشركة لإنتاج محرك الثلاجة وهو الأول من نوعه وطنيا. حيث سيتم توجيه حوالي 3 ملايين وحدة. من إجمالي المنتوج المقدر بـ 4,5 ملايين وحدة نحو التصدير.

ولدى وقوفه عند الجناح الخاص بمجمع “سفيتال”، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة بلوغ الإنتاج الوطني من البذور الزيتية ما بين 2.5 مليون إلى 3 ملايين طن. بما يساهم في إزالة العراقيل أمام التصدير ويفتح أبواب التصدير إلى دول الجوار وباقي الدول. لافتا إلى أن المجمع يساهم في توفير علف الماشية.

وعلى مستوى جناح المؤسسة المركزية للبناء (ECC) التابعة للمديرية العامة للصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني. دعا رئيس الجمهورية هذه المؤسسة للمساهمة في مشروع إنجاز القرية المنجمية المقرر إنجازها على مستوى غارا جبيلات “تندوف” وهذا قصد مرافقة تجسيد هذا المشروع الإستراتيجي.

وتوقف رئيس الجمهورية عند آخر الإنجازات التي حققتها الجزائر و المتمثلة في عربة لنقل الأفراد من مختلف القوات. لاسيما القوات الخاصة وكذا شاحنات مقطورة ومركبات رباعية الدفع مهيأة لكل الارضيات.

وكان رئيس الجمهورية قد إستهل زيارته إلى المعرض بالاستماع إلى عرض قدمه وزير التجارة و ترقية الصادرات الطيب زيتوني، حول النتائج الأولية للسياسة الوطنية لترقية الصادرات ضمن رؤية (2020-2030). كما استمع إلى عرض آخر حول تطور معرض الجزائر الدولي خلال السنوات الأخيرة.