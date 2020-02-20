رئيس الجمهورية: “الجزائر خسرت أموالا ضخمة من خلال تضخيم فواتير الإستيراد”

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رئيس الجمهورية: “الجزائر خسرت أموالا ضخمة من خلال تضخيم فواتير الإستيراد”
بقلم نويس عبد الجلال

أكّد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أنّ المشكل الأول الذي يعاني منه الإقتصاد الوطني وينخر جسده هو تصخيم الفواتير.

رئيس الجمهورية خلال لقائه مع وسائل الإعلام العمومية والخاصة، قال إنّ الإقتصاد الجزائري قد خسر أموالا ضخمة من خلال عملية الغش المتمثلة في تضخيم فواتير الإستيراد.

واوضح الرئيس تبون بأن الإقتصاد الوطني بمقدروه الإنتعاش وجني نسب مهمة من العملة الصعبة، لكن شريطة أن نقف وأن نتمكن من محاربة تضخيم الفواتير.

وقال في ذات الصدد رئيس الجمهورية: “بمقدرونا ربح 20 بالمئة أو أكثر من العملة الصعبة إن حاربنا ظاهرة تضخيم الفواتير”.


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