رئيس الجمهورية: الجزائر دخلت رسميا عهد الرقمنة

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الجزائر وبفضل الجهود المبذولة قد دخلت رسميا عهد الرقمنة.

وأضاف الرئيس تبون عقب تدشينه للمركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، أمس الأحد، أن التقدم والنمو الاقتصادي لن يكون بدون رقمنة. مؤكدا أن الرقمنة تعمل على تسهيل حياة المواطنين والكثير من المعلومات بدون أوراق. مشيرا في ذات السياق إلى أن الرقمنة ستغلق الطريق أمام الممارسات السابقة.

وأشار رئيس الجمهورية، أن الرقابة الاقتصادية والأمنية قد سهلت. و بفضل الرقمنة ستقطع الطريق أمام التصرفات السابقة على غرار التزوير وادلاء معلومات خاطئة.

وأفاد الرئيس تبون، أن الرقمنة يجب أن تتبعها منظومة إحصائية دقيقة. مؤكدا أنه بدون إحصائيات لا يمكننا الذهاب بعيدا. كما أن التخطيط ضروري لمعرفة ما نستهلكه واستيراد ما يمكن استيراده.