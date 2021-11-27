رئيس الجمهورية: الجزائر دولة موحدة.. ولا حرية مطلقة في صرف المال العام

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الصلاحيات التي يطالب بها رؤساء البلديات يجب أن يقابلها امكانيات مادية ومعنوية.

وأضاف رئيس الجمهورية على هامش الإدلاء بصوته الإنتخابي رفقة عائلته، في مدرسة احمد عروة في بوشاوي بالعاصمة. أنه لا يمكن منح صلاحيات مطلقة لرؤساء البلديات للتصرف في أموال الخزينة العمومية. خاصة وأن الخزينة العمومية لها قوانين خاصة في تسيير الأموال وصرفها

كما أشار رئيس الجمهورية،إلى أنه على رؤساء البلدية، أن يخلقوا ثروة خارج أموال الخزينة العمومية للتمكن من التصرف فيها واستغلالها في إطار ماتسمح به القواعد العامة للتسيير المالي والإداري.

وكشف في ذات السياق، أن الجزائر موحدة ولا وجود لدولة داخل دولة. مؤكدا في ذات السياق، أن هذه هي آخر محطة لبناء دولة عصرية. وكذلك بناء دولة مبنية بسواعد أبنائها إختارو مسؤوليهم.

وأكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنه سيتم بناء دولة قوية اقتصاديا في كنف الديمقراطية وحرية للمواطنين.

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هذا وأدى، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، واجبه الانتخابي، في إطار الإنتخابات المحلية نوفمبر 2021. حيث صوت الرئيس تبون، في مدرسة أحمد عروة في بوشاوي بالعاصمة. وكان رفقة حرمه وأفراد من عائلته.

رئىيس الجمهورية: ديمقراطيتنا ديمقراطية حقة وليست ديمقراطية العصابة

وكشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على هامش إدلائه بصوته الإنتخابي، إن ديمقراطية الدولة الجزائرية ديمقراطية حقة وليست ديمقراطية العصابة.

ودعا رئيس الجمهورية الى الخروج من الحلقة المفرغة، مشدادا على توفر التجربة من أجل الارتقاء لتولي مناصب عليا. مضيفا أن الدولة الجزائرية ستعمل على مراجعة جذرية للجماعات المحلية سنة 2022.

وأورد رئيس الجمهورية: “أنا شخصيا ومنذ تخرجي في 1969، وحتى في الماضي القريب جدا، إبن الجماعات المحلية. والبلديات اليوم هي الخلية الاساسية للدولة الجزائرية”.

وأشار الرئيس تبون، إلى أن هناك من بين 1541 بلدية عبر الوطن، ما يفوق 900 بلدية فقيرة جدا. بالإضافة كذلك إلى بلديات أخرى غنية.

ولأجل المساواة بين البلديات الغنية والفقيرة، كشف رئيس الجمهورية، إن هناك تغيير في قانون البلدية والولاية سنة 2022. ويأتي هذا القانون لإعطاء البلديات إمكانيات لتتبنى سياستها، والتي تتماشى مع إمكانياتها المالية.