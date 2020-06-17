رئيس الجمهورية: الجزائر ساهمت بـ2 مليون دولار في صندوق مكافحة كورونا

صرح رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، أن الجزائر ساهمت في صندوق مكافحة كورونا بـ 2 مليون دولار.

وقد شارك رئيس الجمهورية، في أشغال القمة الاستثنائية للصين إفريقيا، عن طريق تقنية التواصل عن بعد.

وأضاف الرئيس تبون “ان بلادي بالتنسيق مع الدول الجوار والصديقة بلورت خطة عمل تسمح بالتقليل من آثار جائحة كورونا”.

وأشاد رئيس الجمهورية بالجهود المتواصلة للإتحاد الإفريقي ودول جنوب إفريقيا والقيادة المتبصرة للرئيس “سيريل رامافوزا”.

وقال رئيس الجمهورية “واجهت الدول الإفريقية هذا الظرف الإستثنائي بإنشاء صندوق لتمويل جهود مكافحة الوباء”.

كما تحدث رئيس الجمهورية عن تخصيص الإتحاد الإفريقي مبالغ هامة لحشد الإمكانيات والجهود لمكافحة الوباء وتعزيز قدرات المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها.

وذكر الرئيس تبون بتعيين مبعوثين خاصين للإتحاد الإفريقي، من بينهم الوزير الأسبق الجزائري، عبد الرحمان بن خالفة.