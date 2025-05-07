رئيس الجمهورية: الجزائر ستبقى ملتزمة بالمساهمة في الجهود الدولية لترقية التعاون “جنوب – جنوب”

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والرئيس الحالي لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء. برسالة للمشاركين في المنتدى الإفريقي الثالث رفيع المستوى حول التعاون “جنوب - جنوب”. والتعاون الثلاثي من أجل التنمية المستدامة بسيراليون.

وقال رئيس الجمهورية، أن الجزائر وإنطلاقا من إيمانها جعلت من هذا التعاون أحد المحاور الأساسية لسياستها الخارجية. وستواصل الدعم لعالم متعدد الأقطاب قائم على التضامن والتعاون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ومناصرا ثابتا لحق الشعوب في تقرير مصيرها

وأكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الجزائر ستبقى ملتزمة بالمساهمة في الجهود الدولية الرامية لترقية التعاون جنوب – جنوب. في إطار مجموعة الانتماء متعدد الأطراف كما كانت في طليعة الجهود الدولية الرامية لإقامة نظام اقتصادي دولي جديد قائم على الحق والعدالة والتنمية المستدامة.

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